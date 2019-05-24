Американец обвинен в фальсификации 38 отчетов о проверке деталей для ракет SpaceX

По данным ведомства, 41-летний Смолли был арестован в среду в штате Нью-Йорк. “Обвинение влечет за собой наказание в виде 10 лет тюрьмы и штрафа в размере 250 тысяч долларов”, — информировал Минюст. Обвиняемый работал инженером в PMI Industries, которая базируется в Рочестере и занимается выпуском деталей для аэрокосмической индустрии, требующих особо точной обработки. “Эти детали применяются при сборке космических ракет SpaceX и других подрядчиков Министерства обороны США”, — уточнило ведомство.

В январе 2018 года аудиторы Пентагона, действуя по просьбе SpaceX, установили, что Смолли во время работы в компании, “сфальсифицировал не менее 38 отчетов по итогам проверки качества деталей, заказанных компанией Илона Маска для сборки ракет серий Falcon 9 и Falcon Heavy”. При этом в ходе аудиторской проверки было обнаружено 76 бракованных и не прошедших инспекцию деталей, которые PMI Industries поставила SpaceX.

Как информировал Минюст, обвиняемый предстал перед судом 23 мая.

Напоминаем, SpaceX будет судиться с ВВС США из средства на разработку ракет.