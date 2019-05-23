SpaceX буде судитися з ВПС США через кошти на розробку ракет

За його інформацією, суть позову полягає в тому, що, на думку компанії Маска, керівництво ВПС несправедливо залишило без уваги пропозицію SpaceX, в результаті чого тендер в розмірі 2,3 млрд доларів був розподілений між трьома іншими компаніями. United Launch Alliance отримала 967 млн доларів, Blue Origin підприємця Джеффа Безоса — 500 млн доларів, а корпорація Northrop Grumman — 791,6 млн доларів.

На думку SpaceX, контракти були надані за три недобудовані і жодного разу ракетні системи, що не проходили льотні випробування. Їхні розробники, на думку компанії Маска, не зможуть вкластися в терміни, встановлені керівництвом ВПС, що неодмінно підірве їх плани. У SpaceX наполягають, щоб суд зобов’язав військових переглянути пропозицію компанії.

Агентство уточнює, що надання контрактів на розробку ракет — частина плану американської влади щодо відмови від російських розробок в справі освоєння космосу. Раніше глава Космічного командування ВПС США генерал Джон Реймонд заявив на слуханнях у комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу, що ВПС остаточно відмовляться від російських ракетних двигунів РД-180 до 2022 року. Цей рік встановлений законом як крайній термін, коли США зможуть надавати контракти на виведення своїх супутників за допомогою ракет “Атлас-5”, обладнаних російськими двигунами.

Раніше стало відомо, що компанія Маска SpaceX подала до суду на уряд США.