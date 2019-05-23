SpaceX будет судиться с ВВС США из-за средств на разработку ракет

По его информации, суть иска заключается в том, что, по мнению компании Маска, руководство ВВС несправедливо обошло вниманием предложение SpaceX, в результате чего тендер в размере 2,3 млрд долларов был распределен между тремя другими компаниями. United Launch Alliance получила 967 млн долларов, Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса — 500 млн долларов, а корпорация Northrop Grumman — 791,6 млн долларов.

По мнению SpaceX, контракты были предоставлены за три недостроенные и ни разу не проходившие летные испытания ракетные системы. Их разработчики, по мнению компании Маска, не смогут уложиться в сроки, установленные руководством ВВС, что непременно подорвет их планы. В SpaceX настаивают, чтобы суд обязал военных пересмотреть предложение компании.

Агентство уточняет, что предоставление контрактов на разработку ракет — часть плана американских властей по отказу от российских разработок в деле освоения космоса. Ранее глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, что ВВС окончательно откажутся от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году. Этот год установлен законом в качестве крайнего срока, когда США смогут предоставлять контракты на вывод своих спутников с помощью ракет “Атлас-5”, оснащенных российскими двигателями.

Ранее стало известно, что компания Маска SpaceX подала в суд на правительство США.