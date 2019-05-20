Компанія Маска SpaceX подала до суду на уряд США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Американський виробник космічних носіїв, компанія SpaceX, яку заснував підприємець Ілон Маск, подала позов проти федерального уряду Сполучених Штатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.
"Компанія Ілона Маска SpaceX знову подає до суду на федеральний уряд США. Але цього разу вона хоче, щоб цей позов стосовно урядового контракту залишався закритим, тобто, аби ці звинувачення не розголошувалися", - зауважується в повідомленні.
У SpaceX спрямували позов у п'ятницю, уточнивши, що він містить "конфіденційну інформацію, а також дані, отримані від джерел, які не є публічними". Однак, у виданні зауважили, що те, чи залишиться ця інформація конфіденційною надалі, буде вирішувати суд.
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Наразі незрозуміло, проти якої саме програми держзакупівель компанія подала позов. Втім, зазначається, що недавно ВПС США оголосили про мільярдний контракт у сфері космічних запусків.
У минулому році SpaceX не отримала фінансування від військово-повітрянних сил, яке ВПС виділили іншим компаніям на підтримку розробки ракет для сфери національної безпеки.
Як повідомляв УНН, NASA вибрало 11 компаній для виробництва прототипів апаратів для висадки на Місяць. Серед них є і SpaceX.
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