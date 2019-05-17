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Космічне піратство назвали загрозою у Сенаті США

Космічне піратство назвали загрозою у Сенаті США

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Належне фінансування Космічних сил США, створення яких було ініційоване президентом Трампом, серед іншого дозволить відповісти на загрозу космічного піратства. Про це заявив голова Сенатського підкомітету з питань авіації та космосу. На це звернуло увагу видання The Hill, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Сенатор відзначив, що за аналогією з тим, як історично з початком мореплавання постала загроза йому з боку "негативних суб'єктів" та необхідність у військовому флоті - захисту потребує і освоєння космосу.

"Пірати становлять загрозу у відкритому морі, і те саме можливе у космосі. Тож ми також маємо визнати необхідність існування Космічних сил США для захисту нашої країни та захисту комерційного освоєння космосу та досліджень космосу", - заявив Тед Круз у ході слухань у вівторок .

Коментарі Круза були сприйняті критично, а загроза космічного піратства описана, як неактуальна, окремі ЗМІ висміяли коментарі сенатора. Так канал MSNBC супроводив слова законодавця нарізкою кадрів з піратських фільмів.

WATCH: Ted Cruz warns of threat from "Space Pirates" pic.twitter.com/CBPbyIhzUs

— Meet the Press (@MeetThePress) 15 травня 2019 р.

"Немає жодних космічних піратів, але додаючи слово "космічний" перед будь-яким висловом додає йому серйозності", - відзначив ведучий MSNB Чак Тодд.

"Сенатор Тед Круз вважає, що занепокоєння глобальними змінами клімату є алармізмом, а сам переконаний, що держава має вкласти кошти у захист від космічних піратів", - твітує науковий оглядач Кеті Мек.

Senator Ted Cruz thinks those of us concerned about climate change are alarmist, but he’s adamant that the nation invest in protection against space pirates https://t.co/aq1VL1kHhs

— Katie Mack (@AstroKatie) 15 травня 2019 р.

Нещодавня Конгресова доповідь вказала, що на розбудову Космічних сил США на першому етапі знадобляться 2 мільярди доларів. До військового бюджету США нині пропонується внести лише 15 мільйонів доларів на дослідження питань пов'язаних із створенням Космічних сил. Пентагон наполягає, що Космічні сили мають стати новим родом військ, а не частиною ВПС, як пропонував президент США.

Конгресова доповідь також відзначила, що у разі створення космічних сил, як окремого роду військ, знадобляться від 5 до 8 тисяч працівників, а додаткові витрати на міноборони складуть понад мільярд доларів щорічно.

Республіканець Тед Круз не полінувався відповісти критикам своєї ідеї.

"Звісно ж можна не чекати появи у космосі піратських кораблів із прапором з кістками та черепом на щоглі, але канал MSNBC забуває про реальну загрозу піратства, шпигунства та насильства з боку країн вигнанців та наших суперників. Китай вже розробив та випробував озброєння для знищення супутників у космосі", - твітував Круз.

Sure, a frigate w/ skull & crossbones in space is unlikely anytime soon, but what MSNBC conveniently omits is the threat of piracy, espionage & violence from rogue & rival NATIONS is very real. Indeed, China has already developed & tested weapons to destroy satellites in space. https://t.co/fVUZUeWVLj

— Ted Cruz (@tedcruz) 15 травня 2019 р.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп 18 грудня 2018 року, підписав указ про створення командування Космічними силами.

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