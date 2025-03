Космическое пиратство назвали угрозой в Сенате США

Сенатор отметил, что по аналогии с тем, как исторически с началом мореплавания возникла угроза ему со стороны "отрицательных субъектов" и необходимость в военном флоте - в защите нуждается и освоение космоса.

"Пираты представляют угрозу в открытом море, и то же возможно в космосе. Поэтому мы также должны признать необходимость существования Космических сил США для защиты нашей страны и защиты коммерческого освоения космоса и исследований космоса", - заявил Тед Круз в ходе слушаний во вторник.

Комментарии Круза были восприняты критически, а угроза космического пиратства описана, как неактуальна, отдельные СМИ высмеяли комментарии сенатора. Так канал MSNBC сопровождал слова законодателя нарезкой кадров из пиратских фильмов.

"Нет никаких космических пиратов, но добавляя слово "космический" перед любым высказыванием добавляет ему серьезности", - отметил ведущий MSNB Чак Тодд.

"Сенатор Тед Круз считает, что беспокойство глобальными изменениями климата - "алармизм", а сам убежден, что государство должно вложить средства в защиту от космических пиратов", - написала научный обозреватель Кэти Мак.

Недавний конгрессный доклад указал, что на развитие Космических сил США на первом этапе понадобятся 2 миллиарда долларов. В военный бюджет США сейчас предлагается внести лишь 15 млн долларов в исследования вопросов, связанных с созданием Космических сил. Пентагон настаивает, что Космические силы должны стать новым родом войск, а не частью ВВС, как предлагал президент США.

Конгрессный доклад также отметила, что в случае создания космических сил, как отдельного рода войск, понадобятся от 5 до 8 тысяч работников, а дополнительные расходы на Минобороны составят более миллиарда долларов ежегодно.

Республиканец Тед Круз не поленился ответить критикам своей идеи.

"Конечно же можно не ждать появления в космосе пиратских кораблей с флагом с костями и черепом на мачте, но канал MSNBC забывает о реальной угрозе пиратства, шпионажа и насилия со стороны стран изгнанников и наших соперников. Китай уже разработал и испытал вооружение для уничтожения спутников в космосе", - твитував Круз.

Как сообщал УНН, в конце прошлого года, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами.