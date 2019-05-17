Космическое пиратство назвали угрозой в Сенате США
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Надлежащее финансирование Космических сил США, создание которых было инициировано президентом Трампом, среди прочего позволит ответить на угрозу космического пиратства. Об этом заявил председатель сенатского подкомитета по вопросам авиации и космоса. На это обратило внимание издание The Hill, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Сенатор отметил, что по аналогии с тем, как исторически с началом мореплавания возникла угроза ему со стороны "отрицательных субъектов" и необходимость в военном флоте - в защите нуждается и освоение космоса.
"Пираты представляют угрозу в открытом море, и то же возможно в космосе. Поэтому мы также должны признать необходимость существования Космических сил США для защиты нашей страны и защиты коммерческого освоения космоса и исследований космоса", - заявил Тед Круз в ходе слушаний во вторник.
Комментарии Круза были восприняты критически, а угроза космического пиратства описана, как неактуальна, отдельные СМИ высмеяли комментарии сенатора. Так канал MSNBC сопровождал слова законодателя нарезкой кадров из пиратских фильмов.
WATCH: Ted Cruz warns of threat from "Space Pirates" pic.twitter.com/CBPbyIhzUs- Meet the Press (@MeetThePress) 15 мая 2019
"Нет никаких космических пиратов, но добавляя слово "космический" перед любым высказыванием добавляет ему серьезности", - отметил ведущий MSNB Чак Тодд.
"Сенатор Тед Круз считает, что беспокойство глобальными изменениями климата - "алармизм", а сам убежден, что государство должно вложить средства в защиту от космических пиратов", - написала научный обозреватель Кэти Мак.
Senator Ted Cruz thinks those of us concerned about climate change are alarmist , but he's adamant that the nation invest in protection against space pirates https://t.co/aq1VL1kHhs- Katie Mack (@AstroKatie) 15 мая 2019
Недавний конгрессный доклад указал, что на развитие Космических сил США на первом этапе понадобятся 2 миллиарда долларов. В военный бюджет США сейчас предлагается внести лишь 15 млн долларов в исследования вопросов, связанных с созданием Космических сил. Пентагон настаивает, что Космические силы должны стать новым родом войск, а не частью ВВС, как предлагал президент США.
Конгрессный доклад также отметила, что в случае создания космических сил, как отдельного рода войск, понадобятся от 5 до 8 тысяч работников, а дополнительные расходы на Минобороны составят более миллиарда долларов ежегодно.
Республиканец Тед Круз не поленился ответить критикам своей идеи.
"Конечно же можно не ждать появления в космосе пиратских кораблей с флагом с костями и черепом на мачте, но канал MSNBC забывает о реальной угрозе пиратства, шпионажа и насилия со стороны стран изгнанников и наших соперников. Китай уже разработал и испытал вооружение для уничтожения спутников в космосе", - твитував Круз.
Sure, a frigate w / skull & crossbones in space is unlikely anytime soon, but what MSNBC conveniently omits is the threat of piracy, espionage & violence from rogue & rival NATIONS is very real. Indeed, China has already developed & tested weapons to destroy satellites in space. https://t.co/fVUZUeWVLj- Ted Cruz (@tedcruz) 15 мая 2019
Как сообщал УНН, в конце прошлого года, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами.