Компания Маска SpaceX подала в суд на правительство США

"Компания Илона Маска SpaceX снова подает в суд на федеральное правительство США. Но на этот раз она хочет, чтобы этот иск относительно правительственного контракта оставался закрытым, то есть, чтобы эти обвинения не разглашались", - отмечается в сообщении.

В SpaceX направили иск в пятницу, уточнив, что он содержит "конфиденциальную информацию, а также данные, полученные от источников, которые не являются публичными". Однако, в издании отметили, что то, останется ли эта информация конфиденциальной в дальнейшем, будет решать суд.

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Пока неясно, против какой именно программы госзакупок компания подала иск. Впрочем, отмечается, что недавно ВВС США объявили о миллиардный контракт в сфере космических запусков.

В прошлом году SpaceX не получила финансирование от военно-воздушных сил, которое ВВС выделили другим компаниям в поддержку разработки ракет для сферы национальной безопасности.

Как сообщал УНН, NASA выбрало 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну. Среди них есть и SpaceX.

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