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Компания Маска SpaceX подала в суд на правительство США

Компания Маска SpaceX подала в суд на правительство США

Киев  •  УНН

 • 9097 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Американский производитель космических носителей, компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, подала иск против федерального правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

"Компания Илона Маска SpaceX снова подает в суд на федеральное правительство США. Но на этот раз она хочет, чтобы этот иск относительно правительственного контракта оставался закрытым, то есть, чтобы эти обвинения не разглашались", - отмечается в сообщении.

В SpaceX направили иск в пятницу, уточнив, что он содержит "конфиденциальную информацию, а также данные, полученные от источников, которые не являются публичными". Однако, в издании отметили, что то, останется ли эта информация конфиденциальной в дальнейшем, будет решать суд.

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Пока неясно, против какой именно программы госзакупок компания подала иск. Впрочем, отмечается, что недавно ВВС США объявили о миллиардный контракт в сфере космических запусков.

В прошлом году SpaceX не получила финансирование от военно-воздушных сил, которое ВВС выделили другим компаниям в поддержку разработки ракет для сферы национальной безопасности.

Как сообщал УНН, NASA выбрало 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну. Среди них есть и SpaceX.

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