Американець звинувачений у фальсифікації 38 звітів про перевірку деталей для ракет SpaceX
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Інженер американської компанії PMI Industries Джеймс Смоллі може бути засуджений до 10 років в’язниці і великого штрафу за фальсифікацію десятків звітів про перевірку якості деталей і запасних частин, що використовуються в ракетах-носіях Falcon 9 і Falcon Heavy компанії SpaceX. Про це повідомив у четвер телеканал CNBC з посиланням на Міністерство юстиції США, пише УНН.
За даними відомства, 41-річний Смоллі був заарештований в середу в штаті Нью-Йорк. “Звинувачення тягне за собою покарання у вигляді 10 років в’язниці і штрафу в розмірі 250 тисяч доларів”, — інформував Мін’юст. Обвинувачений працював інженером в PMI Industries, яка базується в Рочестері і займається випуском деталей для аерокосмічної індустрії, які потребують особливо точної обробки. “Ці деталі застосовуються при складанні космічних ракет SpaceX і інших підрядників Міністерства оборони США”, — уточнило відомство.
У січні 2018 року аудитори Пентагону, діючи на прохання SpaceX, встановили, що Смоллі під час роботи в компанії, “сфальсифікував не менше 38 звітів за підсумками перевірки якості деталей, замовлених компанією Ілона Маска для збірки ракет серій Falcon 9 і Falcon Heavy”. При цьому в ході аудиторської перевірки було виявлено 76 бракованих і таких, що не пройшли інспекцію деталей, які PMI Industries поставила SpaceX.
Як інформував Мін’юст, обвинувачений постав перед судом 23 травня.
Нагадуємо, SpaceX буде судитися з ВПС США через кошти на розробку ракет.