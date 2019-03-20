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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американец выиграл в скретч-лотерею с первого раза

Киев • УНН

 • 10939 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Житель американского штата Миннесота выиграл 100 тыс. долл. в скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Американец выиграл в скретч-лотерею с первого раза

Имя счастливчика - Энтони Лопес. Известно, что ранее он не играл в лотерею.

"Купить билет меня уговорил друг", - прокомментировал победитель.

Американец говорит, что планирует дальше играть в лотерею, но не часто.

"Время от времени, возможно, еще повезет", - заявил он.

Счастливчик решил потратить часть выигрыша на покупку машины. Также, он хочет погасить кредит отца, который недавно приобрел автомобиль.

Подобные ситуации не редкость и в Украине. Год назад киевлянину Юрию Редько также посчастливилось стать миллионером, благодаря покупке первого в жизни лотерейного билета "Лото-Забава". Мужчина признался, что опыта игры в лотерею не было ни у него, ни у его жены, а поиграть посоветовали им близкие друзья.

Украинские Национальные Новости

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