Американець виграв у скретч-лотерею з першого разу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Житель американського штату Міннесота виграв 100 тис. дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я щасливчика - Ентоні Лопес. Відомо, що раніше він не грав у лотерею.
"Купити білет мене умовив друг", - прокоментував переможець.
Американець говорить, що планує далі грати в лотерею, але не часто.
"Час від часу, можливо, ще пощастить", - заявив він.
Щасливчик вирішив витратити частину виграшу на покупку машини. Також, він хоче погасити кредит батька, який нещодавно придбав автомобіль.
Подібні ситуації не рідкість і в Україні. Рік тому киянину Юрію Редько також пощастило стати мільйонером, завдяки покупці першого в житті лотерейного білета "Лото-Забава". Чоловік зізнався, що досвіду гри в лотерею не було ні у нього, ні у його дружини, а пограти порадили їм близькі друзі.