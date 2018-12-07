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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американец выиграл в лотерею, ожидая выдачи предыдущего приза

Киев • УНН

 • 8805 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Житель американского штата Орегон выиграл 119 тыс. 750 долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Американец выиграл в лотерею, ожидая выдачи предыдущего приза

Имя победителя - Сэм Хоули. Он проживает в городе Портленд. Американец купил два лотерейных билета с небольшой разницей во времени, оба оказались выигрышными.

Первый выигрыш Хоули составил 1 тыс. 750 долл.

"Я приехал в офис лотереи за призом около 7:30 утра, чтобы забрать выигрыш в 1 тыс. 750 долл. На входе я узнал, что офис откроется только через час, и, чтобы убить время, отправился в ближайший магазин. Там я купил еще один лотерейный билет, который принес мне выигрыш в 118 тыс. долл.", - рассказал американец.

Хоули играет в лотерею много лет. Каждый раз он использует одни и те же цифры.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн. 

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