Американец выиграл в лотерею, ожидая выдачи предыдущего приза
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Житель американского штата Орегон выиграл 119 тыс. 750 долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя - Сэм Хоули. Он проживает в городе Портленд. Американец купил два лотерейных билета с небольшой разницей во времени, оба оказались выигрышными.
Первый выигрыш Хоули составил 1 тыс. 750 долл.
"Я приехал в офис лотереи за призом около 7:30 утра, чтобы забрать выигрыш в 1 тыс. 750 долл. На входе я узнал, что офис откроется только через час, и, чтобы убить время, отправился в ближайший магазин. Там я купил еще один лотерейный билет, который принес мне выигрыш в 118 тыс. долл.", - рассказал американец.
Хоули играет в лотерею много лет. Каждый раз он использует одни и те же цифры.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.