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Американець виграв у лотерею, чекаючи видачі попереднього призу

Київ • УНН

 • 8805 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Житель американського штату Орегон виграв 119 тис. 750 дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Американець виграв у лотерею, чекаючи видачі попереднього призу

Ім'я переможця - Сем Хоулі. Він проживає в місті Портленд. Американець купив два лотерейні білети з невеликою різницею в часі, обидва виявилися виграшними.

Перший виграш Хоулі становив 1 тис. 750 дол.

"Я приїхав в офіс лотереї за призом близько 7:30 ранку, щоб забрати виграш в 1 тис. 750 дол. На вході я дізнався, що офіс відкриється тільки через годину, і, щоб згаяти час, відправився в найближчий магазин. Там я купив ще один лотерейний білет, який приніс мені виграш в 118 тис. дол.", - розповів американець.

Хоулі грає в лотерею багато років. Щоразу він використовує одні й ті ж цифри.

Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу склала 1 млн 200 тис. грн.

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