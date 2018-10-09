Семья из Черкасской области в третий раз за год выиграла в "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Семья из Черкасской области в третий раз за год выиграла в лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
На этот раз удача улыбнулась Вере Залозной. В конкурсе "Богатые и Знаменитые" она выиграла 100 тыс. грн.
Победительница является дочерью почетного участника "Клуба Миллионеров "М.С.Л." Александра Древаля, который 15 апреля 2018 года выиграл в "Лото-Забава" 1 млн грн, а 23 сентября - еще 100 тыс. грн в конкурсе "Богатые и знаменитые".
Таким образом, победа Залозной в "Лото-Забава" стала третьей за год для семьи из Черкасс.
"За интересным стечением обстоятельств, удачу и выигрыш в 100 тыс. грн Вере принесло то же фартовое место под номером 24 в белом ряду, что ранее стало удачливым и для отца", - объяснили феномен в "М.С.Л."
Отмечается, что победительница ранее не была фанатом лотерей и начала играть в "Лото-Забава" только после победы отца. Теперь же, на одном выигрыше останавливаться не собирается.