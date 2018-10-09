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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6587 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 68976 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117759 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125721 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165494 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152088 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140142 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Семья из Черкасской области в третий раз за год выиграла в "Лото-Забава"

Семья из Черкасской области в третий раз за год выиграла в "Лото-Забава"

Киев  •  УНН

 • 16836 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Семья из Черкасской области в третий раз за год выиграла в лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

На этот раз удача улыбнулась Вере Залозной. В конкурсе "Богатые и Знаменитые" она выиграла 100 тыс. грн.

Победительница является дочерью почетного участника "Клуба Миллионеров "М.С.Л." Александра Древаля, который 15 апреля 2018 года выиграл в "Лото-Забава" 1 млн грн, а 23 сентября - еще 100 тыс. грн в конкурсе "Богатые и знаменитые".

Таким образом, победа Залозной в "Лото-Забава" стала третьей за год для семьи из Черкасс.

"За интересным стечением обстоятельств, удачу и выигрыш в 100 тыс. грн Вере принесло то же фартовое место под номером 24 в белом ряду, что ранее стало удачливым и для отца", - объяснили феномен в "М.С.Л."

Отмечается, что победительница ранее не была фанатом лотерей и начала играть в "Лото-Забава" только после победы отца. Теперь же, на одном выигрыше останавливаться не собирается.

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