Сім'я з Черкащини втретє за рік виграла в "Лото-Забава"

На цей раз вдача посміхнулась Вірі Залозній. У конкурсі "Багаті та Відомі" вона виграла 100 тис. грн.

Переможниця є донькою почесного учасника "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." Олександра Древаля, який 15 квітня 2018 року виграв в “Лото-Забава” 1 млн грн, а 23 вересня – ще 100 тис. грн у конкурсі "Багаті та відомі".

Таким чином, перемога Залозної у "Лото-Забава" стала третьою за рік для родини черкащан.

"За цікавим збігом обставин, удачу та виграш у 100 тис. грн Вірі принесло те ж саме фартове місце під номером 24 у білому ряду, яке раніше стало фартовим і для батька", - пояснили феномен в "М.С.Л."

Зазначається, що переможниця раніше не була фанатом лотерей і почала грати в “Лото-Забава” лише після перемоги батька. Тепер же, на одному виграші зупинятися не збирається.