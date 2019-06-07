Американец выиграл треть миллиарда долларов в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 344,6 млн долл. в лотерею "Powerball", передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя - Чарльз Джексон. Ему 66 лет.
Американец шел к лотерейной победе два года. В лотерейных билетах он использовал одни и те же числа - 6, 15, 34, 45, 52 и 8.
"Эти числа взяты из печенья с предсказаниями, которые покупала моя внучка два года назад", - рассказал победитель.
Счастливчик пока не решил, как потратит выигрыш.
"Моя жизнь, наверное, не сильно изменится. Я буду носить те же джинсы, которые на мне сейчас. Но, вероятно, куплю себе еще несколько новых", - прокомментировал выигрыш победитель.
Напомним, лотерея - хороший способ улучшить свое финансовое положение, уверены исследователи. Их теорию подтверждают и сами игроки, включая украинцев. Как показывает практика, большую часть денег новоиспеченные лотерейные миллионеры и мультимиллионеры Украины тратят на покупку жилья, автомобиля или путешествия.
Многие из них инвестируют в будущее детей или внуков. Например, киевлянин Валерий Садовенко вместе с женой решили потратить выигранный в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на ремонт в квартире у себя и у дочери, а также отложить деньги внучке на будущее.