Американець виграв третину мільярда доларів у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Житель американського штату Північна Кароліна виграв 344,6 млн дол. у лотерею "Powerball", передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Чарльз Джексон. Йому 66 років.
Американець йшов до лотерейної перемоги два роки. У лотерейних білетах він використовував одні й ті ж числа - 6, 15, 34, 45, 52 і 8.
"Ці числа взяті з печива з передбаченнями, які купувала моя внучка два роки тому", - розповів переможець.
Щасливчик поки не вирішив, як витратить виграш.
"Моє життя, напевно, не сильно зміниться. Я буду носити ті ж джинси, які на мені зараз. Але, ймовірно, куплю собі ще кілька нових", - прокоментував виграш переможець.
Нагадаємо, лотерея - хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як свідчить практика, більшу частину грошей новоспечені лотерейні мільйонери і мультимільйонери України витрачають на купівлю житла, автомобіля або подорожі.
Багато з них інвестують у майбутнє дітей або онуків. Наприклад, киянин Валерій Садовенко разом з дружиною вирішили витратити виграний у лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт у квартирі у себе і в дочки, а також відкласти гроші внучці на майбутнє.