Американец раскрыл секрет двух лотерейных побед
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Житель американского штата Мэриленд выиграл 12,5 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Известно, что он выиграл в лотерею накануне своего Дня рождения.
Американец говорит, что он родился в особенный день.
"В прошлом году я выиграл в лотерею, указав в билете числа, соответствующие дню, месяцу и году моего рождения", - рассказал он.
Как потратит выигрыш победитель, пока не сообщается.
Напомним, игрок популярной украинской государственной лотереи "Лото-Забава" Петр Сытник из Мариуполя выиграл автомобиль в свой День рождения. Выигрышный билет достался ему в качестве подарка от сына.