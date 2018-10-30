Игрок лотереи "Лото-Забава" выиграл автомобиль на свой День рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Игрок государственной лотереи "Лото-Забава" Петр Сытник из Мариуполя выиграл автомобиль на свой День рождения. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Лотерейный билет подарил ему его сын, а уже 21 октября стало известно, что он выигрышный.
Теперь Сытник - владелец новенького JAC S2, стоимостью 400 тысяч гривен, и вместе с тем дебютный победитель акции, так же приуроченной ко Дню рождения "Лото-Забава" - "Злови машину на День народження".
Акция продлится до 11 ноября, а нового победителя будут определять каждое воскресенье. 28 октября им стал игрок из Киева. Он приобрел свой билет на фирменном столе "М.С.Л." в супермаркете "Сильпо" по адресу: переулок Карельский, 3.
"Победитель приглашается в студию "Лото-Забава" для торжественного вручения призового сертификата", - сообщили в "М.С.Л." и добавили, что в течение акции в целом планируется разыграть призов на 1 млн 600 тыс. гривен.