Гравець лотереї "Лото-Забава" виграв авто на свій День народження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Гравець державної лотереї “Лото-Забава” Петро Ситник з Маріуполя виграв авто на свій День народження. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Лотерейний білет подарував йому його син, а вже 21 жовтня стало відомо, що він виграшний.
Тепер Ситник - власник новенького JAC S2, вартістю 400 тисяч гривень, і разом з тим дебютний переможець акції, яка так само приурочена до Дня народження “Лото-Забава” – “Злови машину на День народження”.
Акція триватиме до 11 листопада, а нового переможця визначатимуть кожної неділі. 28 жовтня ним став гравець із Києва. Він придбав свій білет на фірмовому столі “М.С.Л.” у супермаркеті “Сільпо” за адресою: провулок Карельський, 3.
“Переможець запрошується до студії “Лото-Забава” для урочистого вручення призового сертифіката”, - повідомили в “М.С.Л.” і додали, що протягом акції загалом планується розіграти призів на 1 млн 600 тис. гривень.