Американець розкрив секрет двох лотерейних перемог
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Житель американського штату Меріленд виграв 12,5 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відомо, що він виграв в лотерею напередодні свого Дня народження.
Американець говорить, що він народився в особливий день.
"В минулому році я виграв в лотерею, вказавши в білеті числа, які відповідають дню, місяцю і року мого народження", - розповів він.
Як витратить виграш переможець, поки не повідомляється.
Нагадаємо, гравець популярної української державної лотереї "Лото-Забава" Петро Ситник з Маріуполя виграв автомобіль в свій день народження. Виграшний квиток дістався йому в якості подарунка від сина.