Американец дважды выиграл в скретч-лотерею и стал миллионером
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Житель американского штата Миссури выиграл 1 млн долл. в скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя счастливчика - Энтони Дюран, он живет в городе Канзас-Сити.
Эта лотерейная победа - вторая на счету у американца. 15 лет назад ему посчастливилось выиграть 10 тыс. долл.
Как Дюран распорядится выигрышем - не упоминается.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018-м году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.