Американець двічі виграв у скретч-лотерею і став мільйонером
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Житель американського штату Міссурі виграв 1 млн дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я щасливчика - Ентоні Дюран, він живе у місті Канзас-Сіті.
Ця лотерейна перемога - друга на рахунку в американця. 15 років тому йому пощастило виграти 10 тис. дол.
Як Дюран розпорядиться виграшем - не згадується.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі у 2018-му році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.