Америка будет предана НАТО, но Альянс должен усилиться - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о преданности США Альянсу, но настаивает на усилении европейской части НАТО. Президент требует равных взносов от всех членов и повышения расходов на оборону до 5% ВВП.
США будут преданы НАТО, но Альянс должен усилиться, в частности его европейская часть. Взносы должны быть по крайней мере равными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским, передает УНН.
Я очень предан Польше, мне кажется, что Польша действительно усилила свой вклад, более чем надо заплатить в копилку НАТО. Балтийским странам также трудно приходится в таком соседстве. Мы будем преданы НАТО, но НАТО должно усилиться и европейская часть НАТО должна усилиться, чтобы были равные взносы. Они должны быть по крайней мере равны. Почему США должны платить больше чем Европа
Дополнение
Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 5% ВВП на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп обсудили "критическую потребность в том, чтобы урегулирование в отношении Украины было длительным".