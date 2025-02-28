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Америка будет предана НАТО, но Альянс должен усилиться - Трамп

Киев • УНН

 • 40872 просмотра

Дональд Трамп заявил о преданности США Альянсу, но настаивает на усилении европейской части НАТО. Президент требует равных взносов от всех членов и повышения расходов на оборону до 5% ВВП.

Америка будет предана НАТО, но Альянс должен усилиться - Трамп

США будут преданы НАТО, но Альянс должен усилиться, в частности его европейская часть. Взносы должны быть по крайней мере равными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским, передает УНН.

Я очень предан Польше, мне кажется, что Польша действительно усилила свой вклад, более чем надо заплатить в копилку НАТО. Балтийским странам также трудно приходится в таком соседстве. Мы будем преданы НАТО, но НАТО должно усилиться и европейская часть НАТО должна усилиться, чтобы были равные взносы. Они должны быть по крайней мере равны. Почему США должны платить больше чем Европа

- сказал Трамп.

Дополнение

Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 5% ВВП на оборону.  Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп обсудили "критическую потребность в том, чтобы урегулирование в отношении Украины было длительным". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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