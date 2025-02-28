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Америка буде віддана НАТО, але Альянс має посилитися - Трамп

Київ • УНН

 • 40895 перегляди

Дональд Трамп заявив про відданість США Альянсу, але наполягає на посиленні європейської частини НАТО. Президент вимагає рівних внесків від усіх членів та підвищення витрат на оборону до 5% ВВП.

Америка буде віддана НАТО, але Альянс має посилитися - Трамп

США будуть віддані НАТО, але Альянс має посилитися, зокрема його європейська частина. Внески мають бути принаймні рівними. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає УНН.

Я дуже відданий Польщі, мені здається що Польща справді посилила свій внесок, більш ніж треба заплатити в скарбничку НАТО. Балтійським країнам також скрутно доводиться в такому сусідстві. Ми будемо віддані НАТО, але НАТО має посилитися і європейська частина НАТО має посилитися, щоб були рівні внески. Вони мають бути принаймні рівні. Чому США мають платити більше ніж Європа

- сказав Трамп.

Доповнення

Трамп заявив, що країни НАТО повинні витрачати 5% ВВП на оборону.  Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп обговорили "критичну потребу в тому, щоб врегулювання щодо України було тривалим". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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