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Алтайский край рф затопило из-за резкого потепления, под водой сотни приусадебных участков
В результате резкого потепления в Алтайском крае произошло сильное наводнение: более 600 приусадебных участков оказались под водой, 90 домов пострадали, 70 человек, в том числе 22 ребенка, были эвакуированы в пункты размещения, так как талые воды быстро затопили несколько населенных пунктов.
Выкопали более 42 км противотанковых рвов: как на Днепропетровщине укрепляют оборону
В Днепропетровской области для укрепления обороны было вырыто более 42 км противотанковых рвов и установлено более 11 000 бетонных пирамид, построены щебеночные фундаменты и железобетонные конструкции для огневых точек и блиндажей.
В оккупированном Мариуполе работала ПВО
Из разных частей временно оккупированного Мариуполя трижды срабатывали системы противовоздушной обороны, что указывало на возможные атаки или угрозы в этом районе.
Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: разрушено перекрытие со 2-го по 5-й этаж, погибла женщина
Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви разрушил железобетонные перекрытия со 2-го по 5-й этажи, в результате чего одна женщина погибла.
Шмыгаль и парлемантари Франции обсудили инициативы по увеличению помощи Украине
Премьер-министр Шмыгаль обсудил с французской делегацией увеличение помощи Украине, оборонное сотрудничество, реконструкцию, конфискацию российских активов для нужд Украины.
На Запорожье из-за вражеского обстрела 12-летний мальчик получил контузию из-за вражеского обстрела
12-летний мальчик получил контузию в результате российского обстрела села Долина Запорожской области, его госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает.
США передадут Израилю бомбы и истребители - WP
США планируют передать Израилю бомбы и истребители на миллиарды долларов, в том числе более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82, несмотря на разногласия по поводу военной операции Израиля в Рафахе (Газа).
В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке: полиция выясняет причины
В многоэтажке в Белой Церкви произошел взрыв, в результате которого огонь распространился с 3-го до 5-го этажа, о пострадавших пока не сообщается.
Харьковщина: пограничники подняли украинский флаг над тремя селами в "серой зоне"
Пограничники подняли украинский флаг над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное в Харьковской области вблизи российской границы в "серой зоне", несмотря на то, что территория густо заминирована и непригодна для жизни из-за постоянных вражеских обстрелов.
Шольц в пасхальном обращении объяснил необходимость дальнейшей поддержки Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия поддерживает Украину в ее борьбе за справедливый мир, считая ее крайне важной для европейской безопасности.