Алтайский край рф затопило из-за резкого потепления, под водой сотни приусадебных участков

Алтайский край россии затопило из-за резкого потепления, под водой оказались более 600 приусадебных участков. В регионе введён режим ЧС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Слишком тёплая весна стала проблемой для Алтайского края. Талые воды стремительно топят дома местных жителей: уже пострадали около 90 домов и 600 приусадебных участков в девяти населённых пунктах. Перекрыто восемь участков дорог", - говориться в сообщении.

Людей пришлось эвакуировать: в двух пунктах размещения сейчас находятся 70 человек, в том числе 22 ребёнка. При этом готовы ещё семь пунктов.

Отмечается, что хуже всего ситуация в Рубцовске, Михайловском и Шипуновском районах. Передвигаться там получится только вплавь. В районе Ярового земля провалилась на несколько метров, предположительно, тоже из-за подтопления. В регионе работают оперативные группы: 234 человека и 92 единицы техники.

Дополнение

27 марта сообщалось, что в рф опубликовали обновленный список погибших в результате нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" - из которого следует, что количество жертв возросло до 143 человек.