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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" возросло до 143

Количество жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" возросло до 143

Киев  •  УНН

27 марта 2024, 18:49  •  10557 просмотра

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Число жертв нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" возросло до 143, согласно обновленному списку, опубликованному российской федерацией.

В рф опубликовали обновленный список погибших в результате нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" - из которого следует, что количество жертв возросло до 143 человек, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Пока не указывается, умерли ли три человека из числа раненых, или были обнаружены новые тела непосредственно на месте теракта.

Список на сайте мчс рф назван предварительным, указано, что он "будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований".

Добавим

На вечер 26 марта сообщалось о 139 погибших. Утром 27 марта министр здравоохранения россии Михаил Мурашко сообщил, что еще один пострадавший скончался в больнице.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта. В здании находилось более 6000 человек. Группа вооруженных лиц открыла огонь по посетителям из автоматического оружия. Здание было подожжено. Люди умирали от пулевых ранений и нехватки кислорода в результате пожара.

26 марта сотрудники мчс рф завершили разборку завалов на месте сгоревшего центра. Сообщалось, что поиск новых тел не ведется.

По числу жертв нападение на "Крокус Сити Холл" является одним из крупнейших терактов в истории россии, больше жертв было только при нападении на школу в Беслане в 2004 году.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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