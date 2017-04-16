Алкогольные отделы в супермаркетах Киева ограждены цепями

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12842 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73303 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137357 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110017 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112089 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109603 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102049 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106303 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102993 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149085 просмотра

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Актуальное
Алкогольные отделы в супермаркетах Киева ограждены цепями

Алкогольные отделы в супермаркетах Киева ограждены цепями

Киев  •  УНН

 • 12659 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. К празднику киевляне пытаются приобрести алкогольные напитки, в частности вино в столичных супермаркетах, до 10 часов утра, сообщает корреспондент УНН.

Однако, несмотря на пасхальные празднования и несмотря на то, что норма о запрете продажи алкоголя в столице с 22:00 до 10:00 носит рекомендательный характер, приобрести алкоголь в столице до 10:00 нельзя.

Кассиры не отпускают алкогольный продукт, и люди вынуждены оставляют его на кассах.

В некоторых столичных супермаркетах по состоянию на 9:30 алкогольные отделы были ограждены металлическими цепями.

Напомним, как сообщал УНН, Верховный суд Украины признал ночные ограничения на продажу алкоголя незаконными.

Также напомним, Хозяйственный суд столицы обязал КГС отменить громкий запрет на продажу алкоголя.

В АМКУ, в свою очередь, отметили, что временные ограничения на реализацию алкогольных товаров противоречат законодательству и стимулируют тенизации рынка.

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