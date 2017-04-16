Алкогольные отделы в супермаркетах Киева ограждены цепями

Однако, несмотря на пасхальные празднования и несмотря на то, что норма о запрете продажи алкоголя в столице с 22:00 до 10:00 носит рекомендательный характер, приобрести алкоголь в столице до 10:00 нельзя.

Кассиры не отпускают алкогольный продукт, и люди вынуждены оставляют его на кассах.

В некоторых столичных супермаркетах по состоянию на 9:30 алкогольные отделы были ограждены металлическими цепями.

Напомним, как сообщал УНН, Верховный суд Украины признал ночные ограничения на продажу алкоголя незаконными.

Также напомним, Хозяйственный суд столицы обязал КГС отменить громкий запрет на продажу алкоголя.

В АМКУ, в свою очередь, отметили, что временные ограничения на реализацию алкогольных товаров противоречат законодательству и стимулируют тенизации рынка.