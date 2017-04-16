Алкогольні відділи у супермаркетах Києва огороджені ланцюгами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. До свята кияни намагаються придбати алкогольні напої, зокрема вино у столичних супермаркетах, до 10-ї години ранку, повідомляє кореспондент УНН.
Однак, попри великодні святкування та попри те, що норма про заборону продажу алкоголю в столиці с 22:00 до 10:00 має рекомендаційний характер, придбати алкоголь в столиці до 10:00 не можна.
Касири не відпускають алкогольний товар, і люди вимушено лишають його на касах.
У деяких столичних супермаркетах станом на 9:30 алкогольні відділи були огороджені металевими ланцюгами.
Нагадаємо, як повідомляв УНН,Верховний суд України визнав нічні обмеження на продаж алкоголю незаконними.
Також нагадаємо, Господарський суд столиці зобов'язав КМР скасувати гучну заборону на продаж алкоголю.
В АМКУ, у свою чергу, зазначили, що часові обмеження на реалізацію алкогольних товарів суперечать законодавству та стимулюють тінізацію ринку.