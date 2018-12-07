Алкоголь поможет выучить иностранный язык - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Алкоголь облегчает изучение иностранных языков. К такому выводу пришли ученые из университета Ливерпуля, передает УНН со ссылкой на Journal of Psychopharmacology.
Так, ученые провели исследование, в котором приняли участие 50 немцев, изучающих голландский язык.
После принятия небольшой дозы алкоголя участники эксперимента вели себя более расслаблено и намного лучше разговаривали на голландском языке.
"Алкоголь помогает преодолеть страх, который испытывают люди во время беседы. Как правило, это страх совершить ошибку или сказать что-то не то", - говорят ученые.
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При этом отмечается, что алкоголь облегчает изучение иностранных языков только в случае употребления небольшого количества спиртного. "Перебор" с дозировкой приводит к ухудшению лингвистических способностей.
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