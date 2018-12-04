Эксперты рассказали, каких цен на алкоголь ожидать накануне праздников

По его словам, покупательная способность украинцев сегодня очень низкая, а конкуренция на алкогольном рынке - высокая.

"... у нас сейчас очень высокая степень конкуренции на рынке алкогольной продукции между отечественными и иностранными производителями. Я думаю, что накануне новогодних и рождественских праздников нам следует ожидать приятные сюрпризы от торговых сетей и от самих производителей в виде акций, когда алкоголь можно будет купить дешевле, чем сейчас", - считает Новак.

Эксперт добавляет, что подорожания не будет, ведь бизнес нацелен на увеличение продаж в предпраздничный период.

"В борьбе за потребителя производители будут предлагать более привлекательные ценовые условия", - добавил он.

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Аналогичного мнения и эксперт Виктор Борщевский.

По его словам, если и ждать подорожания алкогольной продукции, то только на нелегальном рынке.

"Если мы говорим о магазинном, то алкоголь дорожать не будет. Его стоимость регулируется акцизами, МРЦ. И, скорее, наоборот - будут предновогодние акции, что будут удешевлять его стоимость. Однако, если мы говорим о продукции "сам гонит", то вероятность того, что она подорожает и существенно - очень высокая. Этот рынок является абсолютно неконтролируемым, цены на нем зависят от спроса, который в предновогодние праздники, как известно, растет", - отметил он.

Как писал УНН, в Европе выросли продажи алкоголя и сигарет.