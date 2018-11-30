Новая водка Medoff покорила украинский рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Всего за 2 месяца продаж водка MEDOFF CITIES EDITION составила 5% от общего портфеля брендов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании "Retail Tracking Research International", передает УНН со ссылкой на сообщение компании-производителя напитка Beverage Trading Company.
Серия водок Cities Edition от MEDOFF появилась на рынке этой весной. Линейка представлена тремя видами с названиями городов.
"Как и все водки MEDOFF, линейка имеет изысканный водочный вкус, действительно мягкая и легко пьется и имеет уникальные рецептуры", - рассказали в Beverage Trading Company.
Справка: MEDOFF - международный бренд, который за период своего существования (с 2003 года) получил уже более 70 наград на международных дегустационных конкурсах. Экспортируется в более чем 30 стран мира. Имеет многоуровневую систему защиты от подделок.