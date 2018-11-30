Нова горілка Medoff підкорила український ринок

Серія горілок Cities Edition від MEDOFF з’явилася на ринку цієї весни. Лінійка представлена трьома видами з назвами мегаполісів.

"Як і всі горілки MEDOFF, лінійка має вишуканий горілчаний смак, дійсно м’яка і легко п’ється та має унікальні рецептури", - розповіли у Beverage Trading Company.

Довідка: MEDOFF – міжнародний бренд, який за період свого існування (з 2003 року) отримав вже більше 70 нагород на міжнародних дегустаційних конкурсах. Експортується у більше ніж 30 країн світу. Має багаторівневу систему захисту від підробок.