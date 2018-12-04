Експерти розповіли, яких цін на алкоголь очікувати напередодні свят

За його словами, купівельна спроможність українців сьогодні є дуже низькою, а конкуренція на алкогольному ринку — високою.

“... у нас зараз є дуже високий ступінь конкуренції на ринку алкогольної продукції між вітчизняними та іноземними виробниками. Я думаю, що напередодні новорічний та різдвяних свят нам слід очікувати приємні сюрпризи від торгових мереж і від самих виробників у вигляді акцій, коли алкоголь можна буде купити дешевше, ніж зараз”, — вважає Новак.

Експерт додає, що подорожчання не буде, адже бізнес націлений на збільшення продажів у передсвятковий період.

“У боротьбі за споживача виробники будуть пропонувати більш привабливі цінові умови”, — додав він.

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Аналогічної думки й експерт Віктор Борщевский.

За його словами, якщо і чекати подорожчання алкогольної продукції, то лише на нелегальному ринку.

“Якщо ми говоримо про магазинний, то алкоголь дорожчати не буде. Його вартість регулюється акцизами, МРЦ. І, скоріше, навпаки — будуть передноворічні акції, які здешевлять його вартість. Проте, якщо ми говоримо про продукцію "сам жене", то тут ймовірність того, що вона подорожчає і суттєво — дуже висока. Цей ринок є абсолютно неконтрольований, ціни на ньому залежать від попиту, який у передноворічні свята, як відомо, зростає”, — зауважив він.

Як писав УНН, у Європі зросли продажі алкоголю і сигарет.