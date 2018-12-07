Алкоголь допоможе вивчити іноземну мову - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Алкоголь полегшує вивчення іноземних мов. До такого висновку прийшли вчені з університету Ліверпуля, передає УНН з посиланням на Journal of Psychopharmacology.
Так, вчені провели дослідження, у якому взяли участь 50 німців, які вивчають нідерландську мову.
Після вживання невеликої дози алкоголю учасники експерименту поводилися більш розслаблено і набагато краще розмовляли нідерландською мовою.
"Алкоголь допомагає подолати страх, який відчувають люди під час бесіди. Як правило, це страх припуститися помилки або сказати щось не те", - говорять вчені.
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При цьому наголошується, що алкоголь полегшує вивчення іноземних мов лише у разі вживання невеликої кількості спиртного. "Перебір" з дозуванням призводить до погіршення лінгвістичних здібностей.
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