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10 марта, 18:32 • 73848 просмотра

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10 марта, 17:10 • 88565 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91198 просмотра

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10 марта, 15:15 • 110024 просмотра

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Алименты дочери соратник Ляшко уплатил только после того, как его заставил суд

Алименты дочери соратник Ляшко уплатил только после того, как его заставил суд

Киев  •  УНН

 • 10237 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Народный депутат Украины от “Радикальной партии” уплатил алименты своей малолетней дочери, но сделал он это не по доброй воле, а по принуждению: только после того, как во исполнение решения суда было открыто соответствующее исполнительное производство, передает УНН.

Об этом стало известно после того, как политик опубликовал на своей странице в Facebook платежное поручение. В нем указано, что алименты в размере 3,17 млн грн были уплачены С.Рыбалкой в рамках погашения задолженности по исполнительному производству № 50245236.

Это свидетельствует о том, что самостоятельного отчисления 1/3 от всех доходов в пользу дочери, как того требует решение Печерского суда №757/30294/15-ц, нардеп не производил, и сделал это только после того, как Исполнительная служба открыла соответствующие производство.

Несмотря на то, что выплатить алименты политика обязали суд и госорган, он написал, что для него перечислять средства дочери — “дело чести”.

“На самом деле, я вовремя перечисляю на счет дочери существенные суммы. И для меня это — дело чести. За последние 2 года я перечислил около 3,7 млн грн”, — написал С.Рыбалка в Facebook, оправдываясь за то, что его фамилия появилась в Реестре должников Минюста.

Напомним также, что лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко призвал должников по алиментам сложить свои депутатские мандаты.

“Мы твердо убеждены, что всех евнухов, которые сделали детей и покинули своих жен, надо лишить всех роскоши”, — заявил главный радикал в Facebook.

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