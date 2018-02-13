Алименты дочери соратник Ляшко уплатил только после того, как его заставил суд
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Народный депутат Украины от “Радикальной партии” уплатил алименты своей малолетней дочери, но сделал он это не по доброй воле, а по принуждению: только после того, как во исполнение решения суда было открыто соответствующее исполнительное производство, передает УНН.
Об этом стало известно после того, как политик опубликовал на своей странице в Facebook платежное поручение. В нем указано, что алименты в размере 3,17 млн грн были уплачены С.Рыбалкой в рамках погашения задолженности по исполнительному производству № 50245236.
Это свидетельствует о том, что самостоятельного отчисления 1/3 от всех доходов в пользу дочери, как того требует решение Печерского суда №757/30294/15-ц, нардеп не производил, и сделал это только после того, как Исполнительная служба открыла соответствующие производство.
Несмотря на то, что выплатить алименты политика обязали суд и госорган, он написал, что для него перечислять средства дочери — “дело чести”.
“На самом деле, я вовремя перечисляю на счет дочери существенные суммы. И для меня это — дело чести. За последние 2 года я перечислил около 3,7 млн грн”, — написал С.Рыбалка в Facebook, оправдываясь за то, что его фамилия появилась в Реестре должников Минюста.
Напомним также, что лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко призвал должников по алиментам сложить свои депутатские мандаты.
“Мы твердо убеждены, что всех евнухов, которые сделали детей и покинули своих жен, надо лишить всех роскоши”, — заявил главный радикал в Facebook.