Алименты дочери соратник Ляшко уплатил только после того, как его заставил суд

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Народный депутат Украины от “Радикальной партии” уплатил алименты своей малолетней дочери, но сделал он это не по доброй воле, а по принуждению: только после того, как во исполнение решения суда было открыто соответствующее исполнительное производство, передает УНН.