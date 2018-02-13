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Аліменти дочці соратник Ляшко сплатив лише після того, як його змусив суд

Аліменти дочці соратник Ляшко сплатив лише після того, як його змусив суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Народний депутат України від "Радикальної партії" сплатив аліменти своій малолітній дочці, але зробив він це не з доброї волі, а з примусу: тільки після того, як на виконання рішення суду було відкрито відповідне виконавче провадження, передає УНН.

Про це стало відомо після того, як політик опублікував на своїй сторінці в Facebook платіжне доручення. У ньому зазначено, що аліменти в розмірі 3,17 млн ​​грн було сплачено С.Рибалкою в рамках погашення заборгованості за виконавчим провадженням №50245236.

Це свідчить про те, що самостійного відрахування 1/3 від усіх доходів на користь дочки, як того вимагає рішення Печерського суду №757/30294/15-ц, нардеп не здійснював, і зробив це тільки після того, як Виконавча служба відкрила відповідні провадження.

Незважаючи на те, що виплатити аліменти політика зобов'язали суд і держорган, він написав, що для нього перераховувати кошти дочці - "справа честі".

"Насправді, я вчасно перераховую на рахунок дочки істотні суми. І для мене це - справа честі. За останні 2 роки я перерахував близько 3,7 млн грн", - написав С.Рибалка в Facebook, виправдовуючись за те, що його прізвище з'явилося в Реєстрі боржників Мін'юсту.

Нагадаємо також, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко закликав боржників з аліментів скласти свої депутатські мандати.

"Ми твердо переконані, що всіх євнухів, які зробили дітей і покинули своїх дружин, треба позбавити всіх розкошей", - заявив головний радикал у Facebook.

Українські Національні Новини

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