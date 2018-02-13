Аліменти дочці соратник Ляшко сплатив лише після того, як його змусив суд

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Народний депутат України від "Радикальної партії" сплатив аліменти своій малолітній дочці, але зробив він це не з доброї волі, а з примусу: тільки після того, як на виконання рішення суду було відкрито відповідне виконавче провадження, передає УНН.