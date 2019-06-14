Алена Делона экстренно госпитализировали

Сообщается, что 83-летний актер, жаловался на серьезные головные боли. Помощник актера сообщил, что все нормально, а в больницу актер обратился для обследования. Ведь он страдает от сердечной аритмии, которая вызывает головокружение и головные боли.

Напомним, в Москве госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный.

Как сообщал УНН, певец и композитор Доктор Джон (настоящее имя Малколм Джон Ребеннек) умер в возрасте 77 лет после сердечного приступа.