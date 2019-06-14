Алена Делона екстрено госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Французького актора Алена Делона сьогодні госпіталізували до Американської лікарні Нейї-сюр-Сен. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM TV.
Повідомляється, що 83-річний актор, скаржився на серйозні головні болі. Помічник актора повідомив, що все нормально, а до лікарні актор звернувся для обстеження. Адже він страждає від серцевої аритмії, яка викликає запаморочення та головні болі.
Нагадаємо, у Москві госпіталізований актор Олександр Панкратов-Чорний.
Як повідомляв УНН, Співак і композитор Доктор Джон (справжнє ім'я Малколм Джон Ребеннек) помер у віці 77 років після серцевого нападу.