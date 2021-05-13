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"Акустические атаки" на служащих США за рубежом: NYT заявило о более сотни пострадавших

Киев • УНН

 • 15983 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Более 130 сотрудников государственных учреждений за рубежом пострадали из-за возможных атак "направленной энергией", которые в американских изданиях называют еще "акустическими атаками". Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, пишет УНН.

"Акустические атаки" на служащих США за рубежом: NYT заявило о более сотни пострадавших

Детали

Ранее официально сообщалось о более 60 пострадавших, большинство из которых почувствовали недомогание в Китае и на Кубе. При этом, данные не включали в себя сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ), отмечают в газете.

Однако по новым данным, появились случаи на территории Европы и Азии. По меньшей мере три сотрудника ЦРУ, начиная с декабря 2020 года, сообщили о серьезных проблемах со здоровьем, которые у них начались за рубежом. О последнем случае стало известно в течение последних двух недель.

В конце апреля 2021 года похожие сведения распространял ряд американских СМИ. Утверждалось, что атаки с помощью "направленной энергии" могли быть осуществлены на военнослужащих США, находящихся в Сирии, а в причастности к этому подозревали Россию. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи опроверг эту информацию.

После, со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника, сообщалось, что один такой случай был выяснен практически сразу. Тогда симптомы, сходные с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были обнаружены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Ситуацию связывали с пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились морские пехотинцы. Но оказалось, что произошло пищевое отравление. Было установлено, где именно съели "испорченные продукты", заявил собеседник.

Кроме того, в беседе с корреспондентом CNN представитель Пентагона заявил, что военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.

Предыдущая власть США утверждала, что в результате внешнего воздействия, что в американских изданиях называют "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов.

Так, властями США на Кубу была возложена ответственность за эти инциденты. Из-за таких событий в сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем выступили с требованием к Кубе сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана отвергала свое участие в инцидентах с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли воспринять как "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Добавим

8 мая компания Colonial Pipeline сообщила о хакерской атаке с использованием программы-вымогателя, после чего остановила работу трубопровода. Из-за этого под угрозой оказались поставки горючего на автозаправки сразу в нескольких густонаселенных штатах на Восточном побережье. Согласно оценкам, атака могла привести к взлету цен на бензин в США.

По словам источников CNN и NBC News, во взломе участвовала группировка DarkSide, которая родом из России. В то же время они указали, что по некоторым признакам можно сказать, что за этой группировкой не стояла российская власть - в отличие от предыдущих атак, в которых Вашингтон обвинял Кремль.

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