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Bloomberg допустив зростання цін на паливо в США через хакерську атаку

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Призупинення роботи найбільшої американської трубопровідної компанії Colonial Pipeline після кібератаки може привести до найсильнішого за сім років зростання цін на паливо в США. З такою оцінкою виступив в неділю агентство ділових новин Bloomberg, передає УНН.

Про що мова

Агентство з посиланням на експертів відзначає, що якщо до початку літа Colonial Pipeline не відновить постачання палива на Східне узбережжя США, то вартість бензину в країні може вирости до найбільш високих показників за останні сім років. Станом на вечір п’ятниці середня вартість галона (3,785 л) бензину в США, за даними Bloomberg, становила 2,96 доларів. Якщо роботу трубопроводу найближчим часом відновити не вдасться, з початком літнього сезону вона може вперше з 2014 року перевищити 3 долари за галон.

Деталі

Bloomberg підкреслює, що продавці і постачальники нафтопродуктів вже підшукують альтернативні шляхи поставок палива. Зокрема, розглядається варіант його транспортування і зберігання з використанням танкерів в Мексиканській затоці. Також в якості альтернативи Colonial Pipeline може бути обраний трубопровід Plantation Pipeline, керований компанією Kinder Morgan. Однак його провідність становить всього 720 тис. барелів на добу (б/д) в порівнянні з більш ніж 3,4 млн б/д у Colonial Pipeline.

Контекст

В суботу агентство попереджало, що кібератака на Colonial Pipeline може привести до перебоїв поставок палива в США. У неділю воно привело заяву міністра торгівлі Джини Раймондо, яка підкреслила, що уряд в тісній співпраці з компанією, владою на рівні міст і штатів працює над тим, щоб якомога швидше відновити функціонування трубопроводу з метою не допустити перебоїв. Агентство по забезпеченню інфраструктурної та кібербезпеки США в суботу повідомило, що контактує з керівництвом Colonial Pipeline і іншими федеральними структурами в рамках розслідування інциденту.

Згідно із заявою компанії, що забезпечує потребу в паливі приблизно 45% населення Східного узбережжя США, кібератака на її системи була здійснена із застосуванням вірусу-здирника. За даними агентства Reuters, за атакою може стояти група хакерів, які називають себе DarkSide.

На тлі інциденту компанія змушена була тимчасово призупинити роботу. За словами керівництва, вже запущений процес відновлення робіт і повернення до діяльності в штатному режимі.

Нагадаємо

Через хакерську атаку SolarWinds США запровадили санкції проти Росії.

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