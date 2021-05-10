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Bloomberg допустил рост цен на топливо в США из-за хакерской атаки

Bloomberg допустил рост цен на топливо в США из-за хакерской атаки

Киев  •  УНН

 • 20154 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Приостановка работы крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline после кибератаки может привести к сильнейшему за семь лет рост цен на топливо в США. С такой оценкой выступил в воскресенье агентство деловых новостей Bloomberg, передает УНН.

О чем речь

Агентство со ссылкой на экспертов отмечает, что если в начале лета Colonial Pipeline не восстановит поставки топлива на Восточное побережье США, то стоимость бензина в стране может вырасти до наиболее высоких показателей за последние семь лет. По состоянию на вечер пятницы средняя стоимость галлона (3,785 л) бензина в США, по данным Bloomberg, составляла 2,96 долларов. Если работу трубопровода в ближайшее время восстановить не удастся, с началом летнего сезона она может впервые с 2014 года превысить 3 доллара за галлон.

Детали

Bloomberg подчеркивает, что продавцы и поставщики нефтепродуктов уже подыскивают альтернативные пути поставок топлива. В частности, рассматривается вариант его транспортировки и хранения с использованием танкеров в Мексиканском заливе. Также в качестве альтернативы Colonial Pipeline может быть избран трубопровод Plantation Pipeline, управляемый компанией Kinder Morgan. Однако его проводимость составляет всего 720 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с более чем 3,4 млн б/с Colonial Pipeline.

Контекст

В субботу агентство предупреждало, что кибератака на Colonial Pipeline может привести к перебоям поставок топлива в США. В воскресенье оно привело заявление министра торговли Джины Раймондо, которая подчеркнула, что правительство в тесном сотрудничестве с компанией, властью на уровне городов и штатов работает над тем, чтобы как можно быстрее восстановить функционирование трубопровода с целью не допустить перебоев. Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США в субботу сообщил, что контактирует с руководством Colonial Pipeline и другими федеральными структурами в рамках расследования инцидента.

Согласно заявлению компании, обеспечивает потребность в топливе примерно 45% населения Восточного побережья США, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. По данным агентства Reuters, за атакой может стоять группа хакеров, называющих себя DarkSide.

На фоне инцидента компания вынуждена была временно приостановить работу. По словам руководства, уже запущен процесс восстановления работ и возвращение к деятельности в штатном режиме.

Напомним

Из-за хакерской атаки SolarWinds США ввели санкции против России.

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