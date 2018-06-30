Держдепартамент повернув в США 11 американців з КНР через "акустичні атаки"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Влада США повернула на батьківщину 11 чоловік з американських дипмісій в Китаї у зв’язку з твердженнями про так званих акустичні атаки. Про це повідомила газета The New York Times, інформує УНН.

За відомостями її джерел, повернуті в США вісім осіб, пов’язані з консульством США в Гуанчжоу, один співробітник консульства в Шанхаї і двоє працівників американського посольства в Пекіні. У США вони пройдуть медичне обстеження.

Видання констатує, що у американців, про які йде мова, приблизно ті ж симптоми, про які повідомляли раніше американські дипломати на Кубі. Адміністрація США стверджує, що в результаті якогось зовнішнього впливу, навзваних в американських ЗМІ “акустичними атаками”, в Гавані з осені 2016 року постраждали вже більше 20 американських держслужбовців. Вони нібито скаржилися на нудоту, запаморочення і втрату слуху, лікарі пізніше підтвердили у них наявність цих симптомів, а також нібито виявили у деяких пошкодження головного мозку.

Видання зазначає, що деяких американців, які нібито постраждали внаслідок “акустичних атак”, обстежують, зокрема в медичному центрі, що спеціалізується на лікуванні ушкоджень мозку, в штаті Пенсільванія. У публікації констатується, що існує цілий ряд версій щодо природи “атак”. Не виключається, що, насправді, це застосування певного невідомого методу стеження або заподіяння умисної шкоди, екологічні фактори або ж просто масовий психоз.

Як повідомляв УНН, американський президент Дональд Трамп упевнений, що в разі скасування імміграційно-митної служби США ніхто з жителів країни не зможе відчувати себе в безпеці на вулиці.

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