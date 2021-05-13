"Акустичні атаки" на службовців США за кордоном: NYT заявило про понад сотню постраждалих

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Раніше офіційно повідомлялося про понад 60 постраждалих, більшість з яких відчули нездужання в Китаї і на Кубі. При цьому, дані не включали в себе співробітників Центрального розвідувального управління (ЦРУ), відзначають в газеті.

Однак за новими даними, з'явилися випадки на території Європи і Азії. Щонайменше три співробітника ЦРУ, починаючи з грудня 2020 року, повідомили про серйозні проблеми зі здоров'ям, які у них почалися за кордоном. Про останній випадок стало відомо протягом останніх двох тижнів.

У кінці квітня 2021 року схожі відомості поширювала низка американських ЗМІ. Стверджувалося, що атаки за допомогою "спрямованої енергії" могли бути здійснені на військовослужбовців США, які перебувають в Сирії, а в причетності до цього підозрювали Росію. Глава Центрального командування Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі спростував цю інформацію.

Після, з посиланням на неназваного колишнього американського чиновника, повідомлялося, що один такий випадок був з'ясований практично відразу. Тоді симптоми, схожі з тими, які бувають при захворюванні на грип, були виявлені у кількох американських морських піхотинців в Сирії. Ситуацію пов'язували з прольотом російського вертольота біля військової бази США, на якій перебували морські піхотинці. Але виявилося, що сталося харчове отруєння. Було встановлено, де саме з'їли "зіпсовані продукти", заявив співрозмовник.

Окрім того, в бесіді з кореспондентом CNN представник Пентагону заявив, що військові медики США визначили, що нездужання у морпіхів почалося ще до появи біля їхньої бази російських військовослужбовців.

Попередня влада США стверджувала, що в результаті зовнішнього впливу, який в американських виданнях називають "акустичними атаками", в Гавані з листопада 2016 року постраждали понад 40 американських дипломатів.

Так, владою США на Кубу була покладена відповідальність за ці інциденти. Через такі події у вересні 2017 року США відкликали на батьківщину 60% співробітників свого посольства в Гавані, а потім виступили з вимогою до від Куби скоротити на 15 осіб чисельність її дипломатичної місії у Вашингтоні.

Гавана відкидала свою участь в інцидентах з американськими дипломатами. У жовтні 2017 року кубинські експерти також заявляли, що США могли сприйняти як "акустичні атаки" скрекіт цвіркунів або цикад.

Додамо

8 травня компанія Colonial Pipeline повідомила про хакерську атаку з використанням програми-здирника, після чого зупинила роботу трубопроводу. Через це під загрозою опинилися поставки пального на автозаправки відразу в декількох густонаселених штатах на Східному узбережжі. Згідно з оцінками, атака могла привести до зльоту цін на бензин в США.

За словами джерел CNN і NBC News, у зломі брало участь угруповання DarkSide, яка родом з Росії. У той же час вони вказали, що за деякими ознаками можна сказати, що за цим угрупованням не стояла російська влада - на відміну від попередніх атак, у яких Вашингтон звинувачував Кремль.