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Акула напала на дайвера неподалеку от побережья Австралии

Акула напала на дайвера неподалеку от побережья Австралии

Киев • УНН

 • 9183 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В сети появилось видео схватки между акулой-быком и дайвером, передает УНН со ссылкой на видеозапись Youtube-канала Liquid Vision.

Как утверждает автор видео, инцидент произошел недалеко от побережья Северного Квинсленда в Австралии.

Мужчина утверждает, что атака акулы была ничем не спровоцирована, она просто напала на дайвера. От неминуемой смерти мужчину спас вовремя воткнутый гарпун в пасть акулы.

Справка: Акулу-быка еще называют тупорылой акулой, она признана одной из самых опасных акул в мире наряду с тигровой, белой и длиннокрылой акулой. Она комфортно чувствует себя как в соленой, так и в пресной воде.

Украинские Национальные Новости

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