Акула напала на дайвера неподалеку от побережья Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В сети появилось видео схватки между акулой-быком и дайвером, передает УНН со ссылкой на видеозапись Youtube-канала Liquid Vision.
Как утверждает автор видео, инцидент произошел недалеко от побережья Северного Квинсленда в Австралии.
Мужчина утверждает, что атака акулы была ничем не спровоцирована, она просто напала на дайвера. От неминуемой смерти мужчину спас вовремя воткнутый гарпун в пасть акулы.
Справка: Акулу-быка еще называют тупорылой акулой, она признана одной из самых опасных акул в мире наряду с тигровой, белой и длиннокрылой акулой. Она комфортно чувствует себя как в соленой, так и в пресной воде.