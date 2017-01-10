Акула напала на дайвера неподалік узбережжя Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У мережі з'явилося відео сутички між акулою-биком і дайвером, передає УНН з посиланням на відеозапис Youtube-каналу Liquid Vision.
Як стверджує автор відео, інцидент стався неподалік від узбережжя Північного Квінсленда в Австралії.
Чоловік стверджує, що атака акули була нічим не спровокована, вона просто напала на дайвера. Від неминучої смерті чоловіка врятував вчасно встромлений гарпун у пащу акули.
Довідка УНН: Акулу-бика ще називають тупорилою акулою, вона визнана однією з найнебезпечніших акул у світі поряд із тигровою, білою і довгокрилою акулою. Вона комфортно почуває себе як в солоній, так і в прісній воді.