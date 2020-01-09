Акции Boeing подскочили на фоне информации о том, что самолёт МАУ был сбит иранской ракетой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Акции компании Boeing выросли более чем на 3% на фоне распространённой в СМИ информации о том, что самолёт компании МАУ был сбит по ошибке иранской ракетой. Об этом пишет CNBC, передаёт УНН.
"Акции Boeing растут более чем на 3%, в то время как как источники сообщают NBC News, что самолет 737, взлетающий из Ирана в Украину, вероятно, был сбит иранскими ракетами", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, ранее сегодня СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.