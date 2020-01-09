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Акції Boeing підскочили на тлі інформації про те, що літак МАУ був збитий іранською ракетою

Акції Boeing підскочили на тлі інформації про те, що літак МАУ був збитий іранською ракетою

Київ • УНН

 • 14405 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Акції компанії Boeing виросли більш ніж на 3% на тлі поширеної в ЗМІ інформації про те, що літак компанії МАУ був збитий помилково іранською ракетою. Про це пише CNBC, передає УНН.

"Акції Boeing ростуть більш ніж на 3%, в той час як як джерела повідомляють NBC News, що літак 737, що злітає з Ірану в Україну, ймовірно, був збитий іранськими ракетами", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

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