Акції Boeing підскочили на тлі інформації про те, що літак МАУ був збитий іранською ракетою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Акції компанії Boeing виросли більш ніж на 3% на тлі поширеної в ЗМІ інформації про те, що літак компанії МАУ був збитий помилково іранською ракетою. Про це пише CNBC, передає УНН.
"Акції Boeing ростуть більш ніж на 3%, в той час як як джерела повідомляють NBC News, що літак 737, що злітає з Ірану в Україну, ймовірно, був збитий іранськими ракетами", - йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.