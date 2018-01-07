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Акция "Рождество по-ужгородски" начала свой маршрут

Киев • УНН

 • 10066 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, 7 января, в Ужгороде стартовала культурно-художественная акция "Рождество по-ужгородски", передает корреспондент УНН.

Акция "Рождество по-ужгородски" начала свой маршрут

В течение нескольких дней городом и пригородом будут курсировать колядники, среди которых и профессиональные вокалисты, и любители, объединенные любовью к рождественским аутентичным традициям.

Маршрут коллектив составлял с учетом пожеланий горожан, не обходя домов и местных представителей власти. На звуки закарпатских колядок к артистам собираются жители многоэтажек и целых улиц. Только за сегодня колядники устроили около полутора десятков импровизированных концертов под открытым небом.

По словам ужгородцев, такая колоритная акция им очень по душе, ведь при отсутствии настоящей зимней погоды, именно такие мероприятия помогают почувствовать дух Рождества. За праздничное настроение горожане благодарят колядникам и вкусными гостинцами, и аплодисментами, и общим исполнением любимых колядок.

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"Из года в год чувствую, что именно рождественско-новогодняя пора пробуждает в людях все доброе и светлое. Несмотря на дождливую погоду выступления приносят исключительно положительные эмоции", - отметила колядница Татьяна из Ужгорода.

Выступлениям колядников предшествовали длительные репетиции под руководством профессиональных артистов, вокалистов, изучение рождественских традиций и обрядов Закарпатья, подбор аутентичных костюмов.

"Рождество по-ужгородски" проводят в областном центре Закарпатья уже третий год подряд. А 9 января на центральной площади Ужгорода Театральной состоится вертепное действо, после которого начнется II Международный гастрономически-колядницкий фестиваль "Василла".

Как сообщал УНН, 7 января христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.

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