Акція “Різдво по-ужгородськи” розпочала свій маршрут

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21352 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 52655 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 67407 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 67422 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97561 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72865 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82919 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95696 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88013 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188259 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
88%
Популярнi новини

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 7422 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11231 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 4452 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 4044 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 10034 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 67407 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188259 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342438 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276999 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14490 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13299 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 67422 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20928 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26024 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Акція “Різдво по-ужгородськи” розпочала свій маршрут

Київ • УНН

 • 10066 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні, 7 січня, в Ужгороді стартувала культурно-мистецька акція “Різдво по-ужгородськи”, передає кореспондент УНН

Акція “Різдво по-ужгородськи” розпочала свій маршрут

Протягом кількох днів містом та передмістям курсуватимуть колядники, серед яких і професійні вокалісти, і аматори, об′єднані любов′ю до різдвяних автентичних традицій.

Маршрут колектив складав з урахуванням побажань містян, не оминаючи осель і місцевих представників влади. На звуки закарпатських колядок до артистів збираються мешканці багатоповерхівок й цілих вулиць. Лише за сьогодні колядники влаштували близько півтора десятки імпровізованих концертів просто неба.

За словами ужгородців, така колоритна акція їм дуже до смаку, адже за відсутності справжньої зимової погоди, саме такі заходи допомагають відчути дух Різдва. За святковий настрій містяни дякують колядникам і смачною гостиною, і аплодисментами, і спільним виконанням улюблених колядок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хода звіздарів: у Києві заспівали колядок у народних традиціях

“З року в рік відчуваю, що саме різдвяно-новорічна пора пробуджує в людях усе добре і світле. Попри дощову погоду виступи приносять виключно позитивні емоції”, — зазначила колядниця Тетяна з Ужгорода.

Передували виступам колядників тривалі репетиції під керівництвом професійних артистів-вокалістів, вивчення різдвяних традицій та обрядів Закарпаття, підбір автентичних костюмів.

“Різдво по-ужгородськи” проводять в обласному центрі Закарпаття вже третій рік поспіль. А 9 січня на центральній площі Ужгорода Театральній відбудеться вертепне дійство, яке передуватиме ІІ Міжнародному гастрономічно-колядницькому фестивалю “Василля”.

Як повідомляв УНН, 7 січня християни східного обряду відзначають Різдво Христове.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,282.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,643.09