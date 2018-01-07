Акція “Різдво по-ужгородськи” розпочала свій маршрут
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні, 7 січня, в Ужгороді стартувала культурно-мистецька акція “Різдво по-ужгородськи”, передає кореспондент УНН.
Протягом кількох днів містом та передмістям курсуватимуть колядники, серед яких і професійні вокалісти, і аматори, об′єднані любов′ю до різдвяних автентичних традицій.
Маршрут колектив складав з урахуванням побажань містян, не оминаючи осель і місцевих представників влади. На звуки закарпатських колядок до артистів збираються мешканці багатоповерхівок й цілих вулиць. Лише за сьогодні колядники влаштували близько півтора десятки імпровізованих концертів просто неба.
За словами ужгородців, така колоритна акція їм дуже до смаку, адже за відсутності справжньої зимової погоди, саме такі заходи допомагають відчути дух Різдва. За святковий настрій містяни дякують колядникам і смачною гостиною, і аплодисментами, і спільним виконанням улюблених колядок.
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“З року в рік відчуваю, що саме різдвяно-новорічна пора пробуджує в людях усе добре і світле. Попри дощову погоду виступи приносять виключно позитивні емоції”, — зазначила колядниця Тетяна з Ужгорода.
Передували виступам колядників тривалі репетиції під керівництвом професійних артистів-вокалістів, вивчення різдвяних традицій та обрядів Закарпаття, підбір автентичних костюмів.
“Різдво по-ужгородськи” проводять в обласному центрі Закарпаття вже третій рік поспіль. А 9 січня на центральній площі Ужгорода Театральній відбудеться вертепне дійство, яке передуватиме ІІ Міжнародному гастрономічно-колядницькому фестивалю “Василля”.
Як повідомляв УНН, 7 січня християни східного обряду відзначають Різдво Христове.