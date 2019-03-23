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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Акция "Нацкорпусу" в Киеве прошла без нарушений - Крищенко

Киев • УНН

 • 13867 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Акция протеста в центре Киева, организованная "Национальным корпусом" против хищений в оборонной сфере, прошла без нарушений общественного порядка. Об этом журналистам сказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.

Акция "Нацкорпусу" в Киеве прошла без нарушений - Крищенко

"Мероприятия прошли спокийно, однако, когда бросали венки, царапину на лице получила руководитель полиции диалога. В акции приняли участие предварительно около 5 тыс. человек", - сообщил Корищенко.

Как сообщал УНН, за безопасностью в столице Украины сегодня, 23 марта, следят около 1, 5000 полицейских.

Ранее, многотысячная колонна участников акции протеста против хищения военного бюджета Украины передала в Администрацию Президента свои требования и закончила акцию.

Как сообщал УНН, в минувшую субботу на митинг "Национального корпуса" под Администрацию Президента пришло более 10 тыс. человек.

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