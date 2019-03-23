Акция "Нацкорпусу" в Киеве прошла без нарушений - Крищенко

"Мероприятия прошли спокийно, однако, когда бросали венки, царапину на лице получила руководитель полиции диалога. В акции приняли участие предварительно около 5 тыс. человек", - сообщил Корищенко.



Как сообщал УНН, за безопасностью в столице Украины сегодня, 23 марта, следят около 1, 5000 полицейских.



Ранее, многотысячная колонна участников акции протеста против хищения военного бюджета Украины передала в Администрацию Президента свои требования и закончила акцию.

Как сообщал УНН, в минувшую субботу на митинг "Национального корпуса" под Администрацию Президента пришло более 10 тыс. человек.