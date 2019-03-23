Акция "Нацкорпусу" в Киеве прошла без нарушений - Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Акция протеста в центре Киева, организованная "Национальным корпусом" против хищений в оборонной сфере, прошла без нарушений общественного порядка. Об этом журналистам сказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
"Мероприятия прошли спокийно, однако, когда бросали венки, царапину на лице получила руководитель полиции диалога. В акции приняли участие предварительно около 5 тыс. человек", - сообщил Корищенко.
Как сообщал УНН, за безопасностью в столице Украины сегодня, 23 марта, следят около 1, 5000 полицейских.
Ранее, многотысячная колонна участников акции протеста против хищения военного бюджета Украины передала в Администрацию Президента свои требования и закончила акцию.
Как сообщал УНН, в минувшую субботу на митинг "Национального корпуса" под Администрацию Президента пришло более 10 тыс. человек.